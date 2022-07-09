Обстріл Харкова: серед постраждалих є дитина

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла

Внаслідок удару ворожого удару по Харкову отримали легкі ушкодження чотири людини. Їм медики надали допомогу на місці

Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомляє Суспільне, ракета вдарила у двір між будинками. Одна житлова багатоквартирна двоповерхівка повністю зруйнована, друга частково обвалилася.

За словами місцевих жителів, у повністю зруйнованій двоповерхівці нікого не було: люди звідти виїхали.

Двох людей, серед яких 12-річна дитина, дістали з-під завалів частково зруйнованого будинку.

Нагадаємо, вранці 9 липня Харків зазнав ракетного удару.

Внаслідок обстрілу постраждав центр міста.

Раніше Синєгубов повідомляв про чотирьох поранених.

Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг. У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.

Крім того, на світанку Миколаїв зазнав ракетної атаки.

Вранці 9 липня рашисти випустили ракети по трьох громадах Сумщини.



