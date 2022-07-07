У Харкові прогриміли вибухи (відео)

Відомо про щонайменше шість влучань в різних районах міста

Попередньо, є загиблі

Telegram-канали публікують відео з Харкова на яких видно, як у небо піднімаються стовпи диму. Перед цим у місті пролунали вибухи.

«Харків – обстріли. Бʼють по цивільній інфрастрктурі», – зазначив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

Відомо, що після обстрілів виникла потужна пожежа.

Також Telegram-канали повідомляють про щонайменше шість влучань в різних районах міста та загиблих.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.