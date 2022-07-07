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  4. Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
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    Події в Україні

    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)

    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    фото: Суспільне

    Будівля школи вистояла, але вибито вікна, рами, двері в нижній частині кабінетів

    Сьогодні вночі, 7 липня, рашисти обстріляли школу в Харкові. Російські снаряди потрапили у двір школи Немишлянського району, де навчаються діти з порушенням зору, повідомляє «Суспільне».

    Будівля школи вистояла, але вибито вікна, рами, двері в нижній частині кабінетів, пошкоджено навчальне обладнання.

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    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)
    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)

    У закладі навчається 260 дітей, розповіла директор школи Галина Кукліна. Постраждалих від обстрілу немає.

    «Діти у цьому навчальному закладі і навчалися, і жили. Зараз дітки перебувають на канікулах. Я впевнена, що нам все вдасться відновити. Вони руйнують, а ми будуємо», - сказала Кукліна.

    Нагадаємо, 5 липня російські війська атакували школу у Харкові. Від навчального закладу залишились лише руїни.

    Раніше повідомлялося, що рашисти гатили по Харкову, під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

    Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

    Теги: Харків росія окупанти війна школа Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)