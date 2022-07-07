Росіяни обстріляли у Харкові школу для дітей з вадами зору (фото)

Будівля школи вистояла, але вибито вікна, рами, двері в нижній частині кабінетів

Сьогодні вночі, 7 липня, рашисти обстріляли школу в Харкові. Російські снаряди потрапили у двір школи Немишлянського району, де навчаються діти з порушенням зору, повідомляє «Суспільне».

Будівля школи вистояла, але вибито вікна, рами, двері в нижній частині кабінетів, пошкоджено навчальне обладнання.

У закладі навчається 260 дітей, розповіла директор школи Галина Кукліна. Постраждалих від обстрілу немає.

«Діти у цьому навчальному закладі і навчалися, і жили. Зараз дітки перебувають на канікулах. Я впевнена, що нам все вдасться відновити. Вони руйнують, а ми будуємо», - сказала Кукліна.

Нагадаємо, 5 липня російські війська атакували школу у Харкові. Від навчального закладу залишились лише руїни.

Раніше повідомлялося, що рашисти гатили по Харкову, під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.