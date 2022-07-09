Обстріл Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу

Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті

Близько 10-ї ранку 9 липня рашисти атакували Харків ракетою. Вона влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті. Вибух був гучний, тому рятувальники виїхали до місця пригоди відразу, не чекаючи повідомлень. Про це інформує ДСНС України.

На місці влучання ракети була велика вирва від вибуху, значні руйнації двоповерхового житлового будинку. Там вже працювали співробітники Національної поліції. Рятувальники разом з поліцейськими відразу приступили до пошуку постраждалих. Вони знайшли у зруйнованому будинку і врятували двох людей: жінку з інвалідністю і 12-тирічну дівчинку. З

агалом на місці вибуху зазнали травм 6 людей, 4 з них були госпіталізовані до лікувальних закладів. Крім того, були врятовані ще й 2 харні тваринки: песик та папуга.

Загалом працювали 8 одиниць техніки та біля 40 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, вранці 9 липня Харків зазнав ракетного удару.

Внаслідок обстрілу постраждав центр міста.

Раніше Синєгубов повідомляв про чотирьох поранених.

Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг. У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.

Крім того, на світанку Миколаїв зазнав ракетної атаки.

Вранці 9 липня рашисти випустили ракети по трьох громадах Сумщини.