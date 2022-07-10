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    Під ранок у Харкові пролунали вибухи

    Під час тривоги в місті чутні були гучні звуки - Під ранок у Харкові пролунали вибухи
    Під час тривоги в місті чутні були гучні звуки
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Місцеві повідомляють про пожежу

    Під час повітряної тривоги під ранок 10 липня у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що у місті спалахнула повітряна пожежа. Тривогу в місті оголосили о 3:12 неділі. Про вибухи повідомили трохи згодом. Про це повідомило «Суспільне».

    Наразі відомо, що в місті після вибухів виникла пожежа.

    Варто пригадати, що людей закликають під час тривоги перебувати в укриттях.

    Наразі в місті вже оголосили про відбій повітряної тривоги.

    Офіційної інформації щодо ситуації поки немає.

    Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.

    Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.

    Як відомо, рашисти обстріляли Харків: є поранені. Окупанти завдали удару по центру міста..

    Увечері 9 липня у Харкові та області чутні були вибухи.

    Також стало відомо, що ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених.

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    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Під ранок у Харкові пролунали вибухи