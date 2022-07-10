Під ранок у Харкові пролунали вибухи

Під час тривоги в місті чутні були гучні звуки

Місцеві повідомляють про пожежу

Під час повітряної тривоги під ранок 10 липня у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що у місті спалахнула повітряна пожежа. Тривогу в місті оголосили о 3:12 неділі. Про вибухи повідомили трохи згодом. Про це повідомило «Суспільне».

Наразі відомо, що в місті після вибухів виникла пожежа.

Варто пригадати, що людей закликають під час тривоги перебувати в укриттях.

Наразі в місті вже оголосили про відбій повітряної тривоги.

Офіційної інформації щодо ситуації поки немає.

Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.

Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.

Як відомо, рашисти обстріляли Харків: є поранені. Окупанти завдали удару по центру міста..

Увечері 9 липня у Харкові та області чутні були вибухи.

Також стало відомо, що ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених.

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