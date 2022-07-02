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  4. На Херсонщині піхотинці знищили «Стугною» черговий російський танк (відео)
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    Події в Україні

    На Херсонщині піхотинці знищили «Стугною» черговий російський танк (відео)

    На Херсонщині піхотинці знищили «Стугною» черговий російський танк (відео)
    фото скріншот відео

    ЗСУ продовжують нещадно знищувати ворога

    На Херсонському напрямку українські морські піхотинці за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили черговий російський танк. Про це повідомило Міністерство оборони України і оприлюднивши відповідний відеодоказ.

    «Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК «Стугна-П» знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком», – ідеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, у районі Благодатного в Миколаївській області українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту. Також Збройні сили України «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний. Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    На Херсонщині піхотинці знищили «Стугною» черговий російський танк (відео)