На Херсонщині піхотинці знищили «Стугною» черговий російський танк (відео)

ЗСУ продовжують нещадно знищувати ворога

На Херсонському напрямку українські морські піхотинці за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили черговий російський танк. Про це повідомило Міністерство оборони України і оприлюднивши відповідний відеодоказ.

«Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК «Стугна-П» знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком», – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у районі Благодатного в Миколаївській області українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту. Також Збройні сили України «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний. Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.