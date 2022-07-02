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    Події в Україні

    На Донеччині скорочено комендантську годину, – ОВА

    Донецька ОВА скоротила час комендантської години - На Донеччині скорочено комендантську годину, – ОВА
    Донецька ОВА скоротила час комендантської години
    фото з відкритих джерел

    Обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00

    На Донеччині з 4 липня місцева влада скоротила тривалість комендантської години. Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

    «Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше комендантська година на Донеччині діяла з 21:00 до 05:00.

    Як повідомлялося, увечері 1 липня російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області. Також ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація комендантська година #stoprussia
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    На Донеччині скорочено комендантську годину, – ОВА