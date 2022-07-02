На Донеччині скорочено комендантську годину, – ОВА

Обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00

На Донеччині з 4 липня місцева влада скоротила тривалість комендантської години. Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

«Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше комендантська година на Донеччині діяла з 21:00 до 05:00.

Як повідомлялося, увечері 1 липня російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області. Також ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині.