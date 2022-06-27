Рашисти атакували Харківщину: є загиблі та поранені

Попередньо 15 людей поранено

Ворог сьогодні атакував Харків, внаслідок чого поранено 15 людей, а троє загинули. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

«Обстріл Харкова росіянами. Попередньо 15 людей поранено. Серед поранених є діти. 3 загиблих. Це не остаточна кількість», – написала Попова.

Також в Харківській ОВА уточнили, що окупанти завдали удару по Північній Салтівці.

«Увага, жителі Харкова та області! Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється», – йдеться я в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

Як повідомлялося, під час евакуації населення із захоплених громад у селищі Печеніги на Харківщині російські загарбники почали обстріл, поранення отримав 90-річний чоловік.

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