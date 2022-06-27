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  4. Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
рус
    Події в Україні

    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)

    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
    фото з відкритих джерел

    Російські війська обстріляли селище Печеніги та колону автобусів з мирними людьми

    Під час евакуації населення із захоплених громад у селищі Печеніги на Харківщині російські загарбники почали обстріл, поранення отримав 90-річний чоловік. Про це повідомив у Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Телеграмі.

    «Понеділок, якого так чекали люди, що втікають з тимчасово окупованих територій, виявився не добрим днем і дуже умовним «зеленим коридором». Сьогодні під час евакуації людей через селище Печеніги російські війська обстріляли селище Печеніги та колону автобусів з мирними людьми. Є постраждалі. Мешканець селища, людина за 90 років, який пережив Другу Світову війну, отримав поранення», - поінформував Гусаров.

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    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)
    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)

    Нагадаємо, у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.

    Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, а також Чугуївський і Харківський райони області.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)