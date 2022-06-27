Під час евакуації на Харківщині окупанти відкрили вогонь, є поранені (фото)

Російські війська обстріляли селище Печеніги та колону автобусів з мирними людьми

Під час евакуації населення із захоплених громад у селищі Печеніги на Харківщині російські загарбники почали обстріл, поранення отримав 90-річний чоловік. Про це повідомив у Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Телеграмі.

«Понеділок, якого так чекали люди, що втікають з тимчасово окупованих територій, виявився не добрим днем і дуже умовним «зеленим коридором». Сьогодні під час евакуації людей через селище Печеніги російські війська обстріляли селище Печеніги та колону автобусів з мирними людьми. Є постраждалі. Мешканець селища, людина за 90 років, який пережив Другу Світову війну, отримав поранення», - поінформував Гусаров.

Нагадаємо, у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, а також Чугуївський і Харківський райони області.