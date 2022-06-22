Що робити, якщо втратили зв’язок із рідними через війну: роз'яснення міністерства

В першу чергу потрібно повідомити поліцейських про зникнення людини

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як чинити у випадку, якщо ви чи ваші родичі загубилися. Про це йдеться на сайті міністерства.

Алгоритм складається з трьох наступних кроків:

Повідомляємо органи Національної поліції за місцем проживання про зникнення людини. Звертаємось до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію: 1648 - та спільно з операторами заповнюємо спеціальну анкету. Звертаємось до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації: 0800 339-247 (с понеділка по пятницю с 9.00 до 17.00); (095) 896-04-21 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber); (050) 600-25-37 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber).

«Слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання)», – зазначають в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Зазначимо, що раніше у Інституті вивчення війни заявили раніше, що Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.