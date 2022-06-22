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    Суспільство

    Що робити, якщо втратили зв’язок із рідними через війну: роз'яснення міністерства

    Алгоритм складається з трьох кроків - Що робити, якщо втратили зв’язок із рідними через війну: роз'яснення міністерства
    Алгоритм складається з трьох кроків
    фото: Pexels

    В першу чергу потрібно повідомити поліцейських про зникнення людини

    У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як чинити у випадку, якщо ви чи ваші родичі загубилися. Про це йдеться на сайті міністерства.

    Алгоритм складається з трьох наступних кроків:

    1. Повідомляємо органи Національної поліції за місцем проживання про зникнення людини.
    2. Звертаємось до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію: 1648 - та спільно з операторами заповнюємо спеціальну анкету.
    3. Звертаємось до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації: 0800 339-247 (с понеділка по пятницю с 9.00 до 17.00); (095) 896-04-21 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber); (050) 600-25-37 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber).

    «Слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання)», – зазначають в Мінреінтеграції.

    Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

    Зазначимо, що раніше у Інституті вивчення війни заявили раніше, що Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Що робити, якщо втратили зв’язок із рідними через війну: роз'яснення міністерства