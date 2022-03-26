Бомбардування Чернігова. Мер спростував свідчення полоненого російського пілота

Місто в оточенні, місцева влада планує вивозити тяжко поранених, яких не можна оперувати на місці

Чернігів наразі в оперативному оточенні. Ворог свідомо знищив міст, що сполучає місто з київським напрямком. Місто не має можливості ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст під постійним перехресним обстрілом, перевозити вантажі через нього небезпечно, він може впасти, а також можуть загинути люди. Про це заявив мер міста Чернігів Владислав Атрошенко під час брифінгу у Медіа Центрі України.

«Питання евакуації теж не просте. Наразі не йдеться про масову евакуацію. Ми вирішуємо питання про вивезення тяжко поранених будь-якими шляхами. На місцевому рівні ми не можемо їх оперувати та гарантувати подальше життя. Це 44 особи: і військові, і цивільні, серед них троє дітей», – сказав він.

Владислав Атрошенко наголосив, що, незважаючи на складну ситуацію, у місті залишаються городяни, які продовжують забезпечувати життєдіяльність.

«Місто рознесено повністю. Простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли. Вбито понад 200 мирних людей. Наразі приблизно у Чернігові перебувають 120 тис. городян. Міська влада на місці, всі працюють, підтримують нашу армію. Ніхто місто здавати не збирається. Якщо ми вистояли проти фашистів, росіянам також не здаємося. У місті немає постійної електроенергії, воду розвозимо всіма доступними методами. Все, що можна відремонтувати, ми ремонтуємо. Велику роль відіграють волонтери, які надзвичайними зусиллями забезпечують людей усім необхідним», – наголосив мер міста.

Мер Чернігова звернувся до німецьких видань і попросив донести до керівництва своєї країни, яке продовжує купувати енергоносії у Росії, що окупанти свідомо вчиняють злочини проти мирного населення: «Наше місто стирають з лиця землі, так чинили лише фашисти. У Чернігові є цвинтар німців, які загинули тут під час Другої світової війни. Ми утримуємо його. Хочу, щоб німці це почули, Росія, яку ви продовжуєте підтримувати, бомбардує могили ваших дідів».

«Від імені всіх Чернігівців звертаюся до світової преси, не вірте жодному слову полоненого російського пілота, який бомбив місто Чернігів і потрапив у полон. Він робив це вдень, чудово бачив усі цілі, мав координати та розумів, що стріляє у мирних громадян», – сказав Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, у Чернігові вбито понад дві сотні мирних мешканців, місто в руїнах.

Раніше у Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід.

Як повідомлялося, окупанти розбомбили автомобільний міст, який сполучав Чернігів із Києвом (відео).

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