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    Кулеба розповів подробиці зустрічі з Байденом

    Кулеба запевнив, що увесь світ підтримує Україну - Кулеба розповів подробиці зустрічі з Байденом
    Кулеба запевнив, що увесь світ підтримує Україну
    фото з відкритих джерел

    Очільник МЗС України зустрівся із президентом США у Польщі

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За його словами, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії. Про це йдеться у заяві Кулеби після зустрічі.

    Байден також заявив, що війна Росії проти України змінить 21 століття.

    «Байден сказав дві речі: те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. У нього є чітке розуміння цього – це не війна РФ проти України, це війна тиранії проти усього світу. Друге – слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки – буде тільки посилення», – розповів Кулеба.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

    Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

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    Теги: росія окупанти Польща Джозеф Байден війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба розповів подробиці зустрічі з Байденом