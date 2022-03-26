Кулеба розповів подробиці зустрічі з Байденом

Очільник МЗС України зустрівся із президентом США у Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За його словами, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії. Про це йдеться у заяві Кулеби після зустрічі.

Байден також заявив, що війна Росії проти України змінить 21 століття.

«Байден сказав дві речі: те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. У нього є чітке розуміння цього – це не війна РФ проти України, це війна тиранії проти усього світу. Друге – слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки – буде тільки посилення», – розповів Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

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