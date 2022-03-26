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    На Київщині окупанти завдали ударів з важкої артилерії по населених пунктах (фото, відео)

    Російські окупанти цинічно винищують із &laquo;Градів&raquo; громадян і їхні оселі - На Київщині окупанти завдали ударів з важкої артилерії по населених пунктах (фото, відео)

    Російські окупанти цинічно винищують із «Градів» громадян і їхні оселі

    фото: Андрій Нєбитов/ Facebook

    Рашисти гатять по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках: є постраждалі

    У Київській області населені пункти продовжують потерпати від ударів ворожої артилерії, внаслідок останніх зруйновано щонайменше п’ять будинків, є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

    «Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують із «Градів» громадян і їхні оселі. Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями (якщо залишаться живими)», – написав Нєбитов.

    Також він оприлюднив фото і відео наслідків ворожих ударів.

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    Російські окупанти цинічно винищують із «Градів» громадян і їхні оселі. фото: Андрій Нєбитов/ Facebook
    Російські окупанти цинічно винищують із «Градів» громадян і їхні оселі. фото: Андрій Нєбитов/ Facebook

    Нагадаємо, сьогодні російські загарбники обстріляли електричку під Києвом.

    Також правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна населення окупація #stoprussia
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    На Київщині окупанти завдали ударів з важкої артилерії по населених пунктах (фото, відео)