На Київщині окупанти завдали ударів з важкої артилерії по населених пунктах (фото, відео)

Рашисти гатять по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках: є постраждалі

У Київській області населені пункти продовжують потерпати від ударів ворожої артилерії, внаслідок останніх зруйновано щонайменше п’ять будинків, є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

«Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують із «Градів» громадян і їхні оселі. Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями (якщо залишаться живими)», – написав Нєбитов.

Також він оприлюднив фото і відео наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники обстріляли електричку під Києвом.

Також правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів.

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