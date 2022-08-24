Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)
фото з відкритих джерел

Детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не повідомляли

Сьогодні, 24 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Більш детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не повідомляли. Жителям області необхідно пройти в укриття.

Як повідомлялося, Збройні сили перед повітряною тривогу, яка пролунала на Чернігівщині сьогодні після 15, збили над областю російський безпілотник.  Також під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області.

Президент Зеленський попередив, що цього тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.  Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

Теги: Вінниччина Хмельниччина обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітник музею Павло Залуцький показує унікальні експонати, наприклад, «псевдоклеймо» 
На Хмельниччині запрацювала виставка, де «промовляє» цегла (фото) 
15 серпня, 11:35
Чоловік підробляв посвідчення, аби переправляти за кордон військовозобов'язаних
Посвідчення за $4500: на Хмельниччині викрито схему виїзду чоловіків за кордон
11 серпня, 03:23
Волочиська громада рекомендувала паломникам обійти їхнє місто
Громада на Хмельниччині перекрила рух хресному ходу Московської церкви (відео)
Вчора, 15:30

Події в Україні

Джонсон знову пройшовся Хрещатиком і замилував мережу (фото, відео)
Джонсон знову пройшовся Хрещатиком і замилував мережу (фото, відео)
У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)
У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)
СБУ затримала агента РФ, який «полював» на позиції українських Himars
СБУ затримала агента РФ, який «полював» на позиції українських Himars
ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС
ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС
ЗСУ збили ворожий безпілотник над Чернігівщиною
ЗСУ збили ворожий безпілотник над Чернігівщиною
Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги
Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
62K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
54K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
49K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
47K
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
44K
Удар по Запоріжжю: ракета влучила в інфраструктурний об'єкт

Новини

Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Сьогодні, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Сьогодні, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту