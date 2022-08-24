У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)

Детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не повідомляли

Сьогодні, 24 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Більш детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не повідомляли. Жителям області необхідно пройти в укриття.

Як повідомлялося, Збройні сили перед повітряною тривогу, яка пролунала на Чернігівщині сьогодні після 15, збили над областю російський безпілотник. Також під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області.

Президент Зеленський попередив, що цього тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску. Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.