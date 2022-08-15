Рашисти обстріляли Нікополь

Окупанти вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії

Є ризик повторних обстрілів

Російські агресори знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню. Про це в Телеграмі повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«З РСЗВ обстріляно місто Нікополь», - написав очільник району.

Як повідомлялося, минулої ночі російська армія тричі обстріляла Нікопольський район.

Очільник РВА додав, що є ризик повторних обстрілів і попросив людей залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, вночі окупанти знову обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому.

Перед цим, у ніч на 6 серпня, окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів.



