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Рашисти обстріляли Нікополь

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Нікополь
Окупанти вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії
фото з відкритих джерел

Є ризик повторних обстрілів

Російські агресори знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню. Про це в Телеграмі повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«З РСЗВ обстріляно місто Нікополь», - написав очільник району.

Як повідомлялося, минулої ночі російська армія тричі обстріляла Нікопольський район.

Очільник РВА додав, що є ризик повторних обстрілів і попросив людей залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, вночі окупанти знову обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому.

Перед цим, у ніч на 6 серпня, окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів.


 

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