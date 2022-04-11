На Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою
Вороги вивозять із Мелітополя всю робочу сільгосптехніку
Російські військові продовжують чинити мародерство в окупованих районах Запорізької області, зокрема вони вкрали у селян фури з селітрою. Про це у Телеграмі повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.
«Вкрали у селян чотири фури з селітрою», – написав він.
Арєф’єв також повідомив, що вороги вивозять із Мелітополя всю робочу сільгосптехніку - в напрямку тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.