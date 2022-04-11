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    Події в Україні

    На Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою

    На Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою - На Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою
    На Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою
    фото з відкритих джерел

    Вороги вивозять із Мелітополя всю робочу сільгосптехніку

    Російські військові продовжують чинити мародерство в окупованих районах Запорізької області, зокрема вони вкрали у селян фури з селітрою. Про це у Телеграмі повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

    «Вкрали у селян чотири фури з селітрою», – написав він.

    Арєф’єв також повідомив, що вороги вивозять із Мелітополя всю робочу сільгосптехніку - в напрямку тимчасово окупованого Криму.

    Нагадаємо, білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові розмінування Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою