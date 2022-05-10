Окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня (відео)

«Зачекайте, дорогі, ми незабаром прийдемо і звільнимо вас… З Днем перемоги!» — сказав військовий і наказав відкрити вогонь

Цинізму росіян нема межі

Російські бойовики угруповання «ЛНР» за допомогою артилерії обстріляли місто Світлодарськ та смт Луганське Бахмутського району Донецької області снарядами, всередині яких були листівки з привітаннями з 9 травня. Відповідне відео сьогодні опублікувало пропагандистське агентство «РИА Новости».

У ролику, поширеному російськими журналістами, показано, як один із бойовиків, звертаючись до жителів Луганської області, бажає їм «миру, здоров'я та щастя»..

Читайте також: