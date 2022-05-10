Окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня (відео)
«Зачекайте, дорогі, ми незабаром прийдемо і звільнимо вас… З Днем перемоги!» — сказав військовий і наказав відкрити вогонь
скріншот з відео
Цинізму росіян нема межі
Російські бойовики угруповання «ЛНР» за допомогою артилерії обстріляли місто Світлодарськ та смт Луганське Бахмутського району Донецької області снарядами, всередині яких були листівки з привітаннями з 9 травня. Відповідне відео сьогодні опублікувало пропагандистське агентство «РИА Новости».
У ролику, поширеному російськими журналістами, показано, як один із бойовиків, звертаючись до жителів Луганської області, бажає їм «миру, здоров'я та щастя»..
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