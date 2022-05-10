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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня (відео)

    &laquo;Зачекайте, дорогі, ми незабаром прийдемо і звільнимо вас&hellip; З Днем перемоги!&raquo; &mdash; сказав військовий і наказав відкрити вогонь - Окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня (відео)
    «Зачекайте, дорогі, ми незабаром прийдемо і звільнимо вас… З Днем перемоги!» — сказав військовий і наказав відкрити вогонь
    скріншот з відео

    Цинізму росіян нема межі

    Російські бойовики угруповання «ЛНР» за допомогою артилерії обстріляли місто Світлодарськ та смт Луганське Бахмутського району Донецької області снарядами, всередині яких були листівки з привітаннями з 9 травня. Відповідне відео сьогодні опублікувало пропагандистське агентство «РИА Новости».

    У ролику, поширеному російськими журналістами, показано, як один із бойовиків, звертаючись до жителів Луганської області, бажає їм «миру, здоров'я та щастя»..


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    Теги: День Перемоги росія окупанти Луганщина пропаганда війна обстріл Україна місто окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня (відео)