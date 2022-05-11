Окупанти крадуть в Україні все: від брудних трусів до газу

Через дії окупантів Україна припинить з 11 травня транзит газу через станції на Луганщині

Керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко не здивований тим, що рашисти почали красти газ на окупованих територіях, адже вони крадуть все, що тільки можна. Навіть брудну білизну.

«Коли російські солдати зайшли у будинок мого колеги під Києвом, вони вкрали спіднє з пральної машини. Тому я тепер не дивуюсь, що коли російська армія окупувала нові території, маріонетки Росії з Луганської області почали красти газ, за який мала б відповідати Україна (який подавався для транзиту, і ми мали далі в Європу подавати ці обсяги)», – написав Вітренко.

Як повідомила пресслужба Оператора ГТС, із 11 травня Україна змушена припинити транзит газу через станції Луганщини, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

«Дії окупантів унеможливили подальше транспортування газу через ГВС «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що знаходяться на тимчасово окупованій території України. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС «Новопсков» та іншими активами, розташованими на контрольованих РФ територіях», – йдеться в повідомленні пресслужби.

В Оператора ГТС наголосили – втручання загарбників у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

«Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання «Сохранівка» на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, окупанти масово грабують домівки українців. При чому забирають найнесподіваніші речі, на перший погляд. «Видайте своїм солдатам труси. Вони вкрали труси навіть у моєї дружини», − звернувся захисник України до російських генералів.

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