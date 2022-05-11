Рашисти вимагають засекретити свою участь у війні проти України

Особливого масштабу скарги військових набули у частинах повітряно-космічних сил Росії

Військові РФ, починаючи усвідомлювати поразку Кремля в Україні, вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, найчастіше звернення з таким проханням зафіксовано у частинах повітряно-космічних сил Росії.

«Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні», – йдеться в повідомленні.

Розвідники додають, що сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.

Як повідомлялось, під впливом військових невдач Росія почала розповідати про протистояння в Україні не лише з ЗСУ, а й НАТО та ЄС. Таким чином, Кремль готує населення РФ до поразки у війні в Україні.

Нагадаємо, поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей.

СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Найгірше те, що мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.