Рашисти повідомляють, що Кінбурнська коса перейшла під контроль ЗСУ

Кім анонсував приємні сюрпризи від ЗСУ на Миколаївщині

Збройні сили України взяли під свій контроль Кінбурнську косу на Миколаївщині. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.

На нові перемоги українських захисників також натякають глава Офісу президента України Андрій Єрмак та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Звітуючи про ситуацію на Миколаївщині, Кім написав, що попереду є сюрприз. «До речі: ще не всі сюрпризи», – написав Кім у Телеграм.

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Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро, крім Кінбурнської коси.

Також керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що українські військові просувають ворога на Кінбурнській косі, що в Миколаївській області.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.