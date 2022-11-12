«Триває бойова робота». ЗСУ просувають ворога на Кінбурнській косі

Представниця Сил оборони півдня України заявила, що наразі мета ЗСУ – звільнення всієї Миколаївщини

Українські військові просувають ворога на Кінбурнській косі, що в Миколаївській області. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що наразі на цій ділянці фронту триває бойова робота.

«Там залишається ворог... Ми продовжуємо просувати ворога. Наразі триває бойова робота, і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена», – заявила вона.

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Раніше на бої за Кінбурнську косу натякнув й голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

11 листопада стало відомо, що ЗСУ звільнили від окупантів усю Миколаївську область, крім Кінбурнської коси. Тоді Віталій Кім уточнив, що водовід із Дніпра також під нашим контролем, але його треба ще розмінувати.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.

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Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.