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    Події в Україні

    Бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті

    Триває&nbsp;107-ма доба героїчного протистояння&nbsp;Української нації російському воєнному вторгненню - Бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті
    Триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню
    фото з відкритих джерел

    Українські військові сьогодні знищили 30 окупантів

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.

    Сьогодні, 10 червня, українські бійці знищили:

    • особового складу – 30;
    • танків – 1;
    • мінометів – 2;
    • АТТ – 3.

    Раніше повідомлялося, що українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.

    Вчора у Луганській області в місті Кадіївка (Стаханів) 9 червня загорівся стадіон, де була розташована база ПВК «Вагнера»

    Нагадаємо, триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та готується до наступу у районі Слов’янська.

    Сьогодні російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті