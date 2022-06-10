Бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті
Українські військові сьогодні знищили 30 окупантів
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.
Сьогодні, 10 червня, українські бійці знищили:
- особового складу – 30;
- танків – 1;
- мінометів – 2;
- АТТ – 3.
Раніше повідомлялося, що українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.
Вчора у Луганській області в місті Кадіївка (Стаханів) 9 червня загорівся стадіон, де була розташована база ПВК «Вагнера»
Нагадаємо, триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та готується до наступу у районі Слов’янська.
Сьогодні російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області.