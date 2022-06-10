Бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті

Українські військові сьогодні знищили 30 окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.

Сьогодні, 10 червня, українські бійці знищили:

особового складу – 30;

танків – 1;

мінометів – 2;

АТТ – 3.

Раніше повідомлялося, що українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.

Вчора у Луганській області в місті Кадіївка (Стаханів) 9 червня загорівся стадіон, де була розташована база ПВК «Вагнера»

Нагадаємо, триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та готується до наступу у районі Слов’янська.

Сьогодні російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області.