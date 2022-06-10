Депутатці-зрадниці із Маріуполя оголосили про підозру

Підозрювана у державній зраді депутатка залучала до співпраці з окупантами й інших жителів Маріуполя

Депутатка міської ради Маріуполя з першого дня повномасштабної війни почала співпрацювати з окупантами

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з 24 лютого 2022 року депутат міськради за власною ініціативою почала співпрацювати з військами РФ задля забезпечення діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора на території м. Маріуполя.

«Обійнявши псевдопосаду «начальника відділу культури адміністрації міста Маріуполь», підозрювана організовує проведення культурно-масових заходів з метою формування думки серед населення і світової спільноти про законність діяльності так званої «ДНР». Крім того, вона залучає до співпраці з окупаційною владою місцевих мешканців», - розповіли у прокуратурі.

Також, як зазначається у повідомленні, разом із псевдокерівництвом міста та депутатом державної думи РФ жінка розповсюджує у школах літературу міністерства освіти країни-агресора з метою поширення російської ідеології серед місцевого населення і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Зазначимо, що йдеться, імовірно, про депутатку-колаборантку від ОПЗЖ Олену Карпенко. Яка була у оприлюдненому раніше міською радою Маріуполя списку зрадників.

Нагадаємо, раніше оголосили про підозру у державній зраді оперуповноваженому сектору кримінальної поліції у Донецькій області. У березні поліцейський надав згоду представникам країни-агресора, які тимчасово захопили смт. Мангуш Маріупольського району, обійняти посаду у незаконно створеному підрозділі поліції так званого міністерства внутрішніх справ «ДНР».