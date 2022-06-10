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    Події в Україні

    Окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку

    Рашисти вивозять з Маріуполя вцілілі дитячі майданчики&nbsp; - Окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку
    Рашисти вивозять з Маріуполя вцілілі дитячі майданчики 
    фото з відкритих джерел

    Награбоване майно рашисти везуть в «ДНР»

    Із тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники вивозять вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

    «Окупанти вивозять з міста вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики», - йдеться у повідомленні.

    Міськрада опублікувала скани повідомлень загарбників, де йдеться про крадіжки всього цього майна із захопленого Маріуполя.

    «Справжнє обличчя «русского мира» – вбивства, руйнування та мародерство», – наголосили у міській раді. Також повідомлялося, що окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти «ДНР» міськрада війна Україна транспорт майно окупація #stoprussia
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    Окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку