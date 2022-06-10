Окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку

Награбоване майно рашисти везуть в «ДНР»

Із тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники вивозять вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Окупанти вивозять з міста вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики», - йдеться у повідомленні.

Міськрада опублікувала скани повідомлень загарбників, де йдеться про крадіжки всього цього майна із захопленого Маріуполя.

«Справжнє обличчя «русского мира» – вбивства, руйнування та мародерство», – наголосили у міській раді. Також повідомлялося, що окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.