Тисячі безіменних могил: журналісти показали один із цвинтарів Маріуполя (відео)

Лише в одному секторі близько трьох тисяч поховань

Французькі журналісти показали один із цвинтарів Маріуполя. Більшість могил – безіменні, на них стоять лише таблички з номерами. Відповідне відео публікували на YouTube.

«Ми відвідали один з цвинтарів у Маріуполі. Ми бачили там тисячі недавніх могил, збудованих рядами. На цьому боці цвинтаря кількість могил перевищувала три тисячі», – підписали відео журналісти.

Раніше повідомлялося, щоб отримати гуманітарку, маріупольці записуються в чергу за 2-3 дні, а потім ще стоять у живій черзі.

Нагадаємо, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантинчерез ризик поширення холери.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.



