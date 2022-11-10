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Рашисти призупиняють рух Кримським мостом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти призупиняють рух Кримським мостом
Рух Кримським мостом може бути зупинений 12 листопада
фото з відкритих джерел

Офіційна причина обмежень руху – «ремонтно-відновлювальні роботи»

Росіяни запроваджують обмеження руху мостом, що з'єднує РФ із тимчасово окупованим Кримським півостровом. Про це повідомило інтернет-видання «Крим.Реалії».

«Російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада», – йдеться в дописі.

Як зазначається, причина обмежень руху – «ремонтно-відновлювальні роботи».

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

 

Читайте також: Вибухи на Кримському мосту. Російські силовики шукають крайнього в провалі в Україні?
Теги: вибух інтернет пожежа ремонт Кримський міст

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