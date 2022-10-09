Вибух на Кримському мосту: Путін звинуватив Україну в «теракті»

Російський диктатор звинуватив Україну у підриві Кримського мосту

Президент держави-агресорки Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Про це він сказав під час зустрічі з главою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним, пишуть російські ЗМІ.

За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.

Російський диктатор також назвав підрив моста терактом, спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії.

Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею «тероризм». Він доповів Путіну, що теракт на Кримському мосту нібито готували українські спецслужби. За словами Бастрикіна, у підготовці «теракту» українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії, які живуть за кордоном.

«Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт», – сказав Бастрикін.

Додамо, раніше в ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту. На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.