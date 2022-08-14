Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»

Мешканці окупованого півострова отримують інструкції, як діяти у надзвичайній ситуації

У окупованому Криму активісти громадської організації «Патріоти Таврії» роздають на вулицях листівки з інструкціями, як діяти у надзвичайній ситуації. Про це написав у Telegram відомий український громадський активіст Сергій Стерненко.

На листівках, зокрема, вказується, які речі необхідно зібрати «цивільний тривожний чемоданчик». До валізки рекомендується скласти документи, радіоприймач і гроші.

Крім того, автори листівок наголошують на необхідності зберігання удома запасу продуктів, які можна приготувати з мінімальним використанням води, або такі, які готові до вживання без додаткового приготування.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.