Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
Мешканці окупованого півострова отримують інструкції, як діяти у надзвичайній ситуації
У окупованому Криму активісти громадської організації «Патріоти Таврії» роздають на вулицях листівки з інструкціями, як діяти у надзвичайній ситуації. Про це написав у Telegram відомий український громадський активіст Сергій Стерненко.
На листівках, зокрема, вказується, які речі необхідно зібрати «цивільний тривожний чемоданчик». До валізки рекомендується скласти документи, радіоприймач і гроші.
Крім того, автори листівок наголошують на необхідності зберігання удома запасу продуктів, які можна приготувати з мінімальним використанням води, або такі, які готові до вживання без додаткового приготування.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.
Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.
Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.
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