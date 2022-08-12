Лікарі в окупованому Криму потруїли військових отрутою для щурів: подробиці

Отрута потрапила в харчові продукти і вбила російських військових

Російські військові масово потруїлися отрутою для щурів у Севастопольському госпіталі. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Інцидент стався в 1472 військово-морському госпіталі в місті Севастополь (повна назва – Федеральна державна бюджетна установа (ФДБУ) «1472 військово-морський клінічний госпіталь» Міністерства оборони РФ).

На цей момент повідомляється про 8 загиблих, а також 18 – у важкому стані. Військовослужбовці РФ знаходяться в реанімації.

За словами Романа Цимбалюка, керівництво лікарні вирішило потруїти щурів, розкидавши по всьому госпіталю отруту для гризунів, включаючи кухню. Отрута потрапила в харчові продукти і вбила російських військових.

Нагадаємо, 12 липня Російська федерація відзначає День повітряних сил своєї армії. «Главком» вирішив нагадати, скільки літаків втратила армія окупантів з моменту повномасштабного вторгнення Путіна на українську землю.