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Вибухи в Криму. Пентагон повідомив, чи використовувалась американська зброя

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи в Криму. Пентагон повідомив, чи використовувалась американська зброя
Вибухи на авіабазі біля Новофедорівки прогриміли 9 серпня
фото з відкритих джерел

Пентагон не знає причин вибухів на авіабазі російських окупантів

Міністерство оборони США заявило, що зброя, яку Вашингтон постачає в Україну, не використовувалася для атаки на авіабазу в окупованому Криму. Пентагон не знає причин вибухів на об'єкті, повідомляє BBC.

«Ми не надали нічого, що дозволило чи могло дозволити завдати удару по Криму», – сказав журналістам високопоставлений представник Пентагону.

Він уточнив, що це не могла бути американська тактична ракета середньої дальності з точним наведенням, відома як Atacms, яку запросив Київ і яку можна запустити за допомогою вже поставлених в Україну систем Himars. «Це була не Atacms, тому що ми не постачали їм Atacms», – додав чиновник.

Британська розвідка заявила в п'ятницю, що численні вибухи на аеродромі «майже, напевно, були викликані детонацією до чотирьох складів боєприпасів».

За даними розвідки, в результаті вибухів було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові винищувачі Су-30, але аеродром залишається придатним для експлуатації.

Росія назвала вибухи нещасним випадком, але аналітики кажуть, що супутникові фотографії та наземні відеозаписи вказують на напад.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.

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Теги: війна росія Україна Крим окупанти вибух США зброя Пентагон

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