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Вибухи на аеродромі в Криму: реакція Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі в Криму: реакція Міноборони
У тимчасово окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Міноборони нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Міністерство оборони України зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях», – ідеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

«Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!», – вказує Міноборони.

Нагадаємо, окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в окупованому росіянами Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей.  Також самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про загиблого. 

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи.

Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».  Окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Росіяни вже намагаються залишити півострів. На виїзд починаються пробки.

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