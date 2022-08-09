Вибухи на аеродромі в Криму: реакція Міноборони

Міноборони нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Міністерство оборони України зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях», – ідеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

«Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!», – вказує Міноборони.

Нагадаємо, окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в окупованому росіянами Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей. Також самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про загиблого.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи.

Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Росіяни вже намагаються залишити півострів. На виїзд починаються пробки.