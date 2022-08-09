Вибухи в окупованому Криму. Як відреагували пропагандисти (фото)

Головні пропагандисти Путіна одразу почали відпрацьовувати «методичку» після вибухів на аеродромі в Криму

Пропагандисти Кремля відреагували на повідомлення про вибухи на російській авіабазі в окупованому Криму. Головні просвітники путінської пропаганди скоріше за все отримали одну «методичку» по висвітленню подій у Новофедорівці.

Пропагандистка Ольга Скабєєва спершу написала у своєму Telegram-каналі, що «це вже якось перебір», а згодом процитувала Міноборони РФ, яке підтвердило вибухи в Криму.

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Також Скабєєва опублікувала твіт американського журналіста, який мав можливість запитати у військового керівництва України думку щодо вибухів, на що нібито отримав відповідь «Це тільки розігрів».

Володимир Соловйов опублікував майже ту ж саму інформацію, що й Скабєєва.Пропагандист цитує журналіста зі США так запитує: «Початок чого? Фантазій ЗСУ? Міноборони сказало, що боєприпаси вибухнули. Заспокойтеся там, у вас є серйозніші проблеми».

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Маргарита Симоньян у своїх соцмережах запевняє, що в Новофедорівці «не прильоти, а диверсія». Пізніше пропагандистка розповіла своїй аудиторії власну версію події.

«А ось що трапилося насправді. На майданчику зберігання здетонували кілька боєприпасів. Ніхто не постраждав. Техніка теж ціла. Жодних прильотів не було. Укрпропаганда може засунути собі свою 300-кілометрову дальність у свої безрозмірні г*вномети. А ми видихаємо та йдемо на пляж», – пише Симоньян.

Пізніше пропагандистка уточнила, що загиблі на місці подій таки є.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.

Зазначимо, що влада Сакського району Криму оголосила евакуацію громадян після інциденту на аеродромі.

Після вибухів масово тікають туристи та місцеві мешканці. На виїзді з міста утворилися затори.

Пляжі Криму відразу стали пустими.

Тим часом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму.