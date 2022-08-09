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Вибухи в окупованому Криму. Як відреагували пропагандисти (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Вибухи в окупованому Криму. Як відреагували пропагандисти (фото)
фото: колаж Главкома

Головні пропагандисти Путіна одразу почали відпрацьовувати «методичку» після вибухів на аеродромі в Криму

Пропагандисти Кремля відреагували на повідомлення про вибухи на російській авіабазі в окупованому Криму. Головні просвітники путінської пропаганди скоріше за все отримали одну «методичку» по висвітленню подій у Новофедорівці.

Пропагандистка Ольга Скабєєва спершу написала у своєму Telegram-каналі, що «це вже якось перебір», а згодом процитувала Міноборони РФ, яке підтвердило вибухи в Криму.

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фото: скріншот

Також Скабєєва опублікувала твіт американського журналіста, який мав можливість запитати у військового керівництва України думку щодо вибухів, на що нібито отримав відповідь «Це тільки розігрів».

Володимир Соловйов опублікував майже ту ж саму інформацію, що й Скабєєва.Пропагандист цитує журналіста зі США так запитує: «Початок чого? Фантазій ЗСУ? Міноборони сказало, що боєприпаси вибухнули. Заспокойтеся там, у вас є серйозніші проблеми».

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фото: скріншот

Маргарита Симоньян у своїх соцмережах запевняє, що в Новофедорівці «не прильоти, а диверсія». Пізніше пропагандистка розповіла своїй аудиторії власну версію події.

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«А ось що трапилося насправді. На майданчику зберігання здетонували кілька боєприпасів. Ніхто не постраждав. Техніка теж ціла. Жодних прильотів не було. Укрпропаганда може засунути собі свою 300-кілометрову дальність у свої безрозмірні г*вномети. А ми видихаємо та йдемо на пляж», – пише Симоньян.

Пізніше пропагандистка уточнила, що загиблі на місці подій таки є.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.  

Зазначимо, що влада Сакського району Криму оголосила евакуацію громадян після інциденту на аеродромі. 

Після вибухів масово тікають туристи та місцеві мешканці. На виїзді з міста утворилися затори. 

Пляжі Криму відразу стали пустими. 

Тим часом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму.

Теги: росія пропаганда Крим вибух Ольга Скабєєва

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