Аналітики ISW пояснили, чому Кремль не визнає ударів ЗСУ по Криму

Одночасність вибухів на двох різних об’єктах виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу – ISW

Кремль не звинувачує Україну у завданні ударів по захопленому росіянами військовому аеродрому «Саки» в Новофедорівці (Крим), оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення «Москви»», – сказано в документі.

Але ISW поки не має жодних підстав самостійно оцінити точну причину вибухів.

«Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах, швидше за все, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності. Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземного нападу (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але наразі немає жодних доказів на підтримку цієї гіпотези», – зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.