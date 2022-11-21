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Рашисти вигадали, як узаконити мародерство на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти вигадали, як узаконити мародерство на окупованих територіях
Росіяни намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у мирних жителів
фото: Reuters

Окупанти вже розпочали процес реєстрації російських «нотаріусів»

Рашисти вигадали нові схеми легалізації краденого майна на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни намагаються сформувати на так звані «нотаріальні округи», повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти вже розпочали процес реєстрації російських «нотаріусів». Таким чином вони намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у місцевих мирних жителів. Тобто такі псевдонотаріуси легалізують факти мародерства і грабежу.

«Зауважимо, що жоден із документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно», – наголошує ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з російською владою й за можливості залишити регіон до моменту його звільнення.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely. Також у Херсоні окупанти захопили та розграбували магазини побутової техніки

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Теги: Geely звільнення майно машини окупанти росія росіяни окупація

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