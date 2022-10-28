Свіже «гарматне м’ясо» і мародерство: що відбувається на окупованій Херсонщині

Окупанти відправили на правобережну Херсонщину близько тисячі «мобіків»

Мобілізовані рашисти розселяються у будинки українців, що покинули окуповану територію

На правобережній частині тимчасово окупованої Херсонської області відзначається посилення угруповання ворога мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 жовтня.

Окупантів розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Водночас триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, «націоналізованих» підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що заяви окупантів про відступ із Херсона є нічим іншим, як інформаційною атакою зі спробами виманити українські війська з інших напрямків.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».

За даними ЗСУ, російські окупанти намагаються розробити декілька планів дій на півдні України.