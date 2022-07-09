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    Події в Україні

    У Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі

    Крадіжки авто відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів - У Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі
    Крадіжки авто відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів
    фото: gur.gov.ua

    Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції ДНР»

    У тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

    Офіційно заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

    Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції ДНР». В такому випадку вкрадені машини оголошуються «власністю ДНР» і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні.

    Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

    Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».

    А окупанти тим часом повністю зупинили водопостачання в Маріуполі.

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    Теги: вибух Маріуполь росія окупанти війна волонтер ЗАЗ машини викрадення розмінування грабіжники Україна водопостачання окупація час Geely #stoprussia
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    У Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі