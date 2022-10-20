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Рашисти викрали подружжя пенсіонерів на Херсонщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти викрали подружжя пенсіонерів на Херсонщині
Зі зниклими українцями немає зв'язку
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують чинити злочини на тимчасово окупованих територіях України

У тимчасово захопленій військами Росії Херсонській області окупанти ймовірно викрали подружжя пенсіонерів. Військові країни-агресора увірвалися у їхній дім, з того часу зв'язку з українцями немає.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Головного управління Національної поліції України у Херсонській області. Про черговий злочин окупантів стало відомо у середу, 19 жовтня.

Як зазначається, інцидент трапився у Каховському районі, українські правоохоронці уже перевіряють інформацію про можливе викрадення пенсіонерів. 

«За словами їх родичів, коли вони розмовляли з пенсіонерами по телефону, до їх будинку прийшли російські солдати. Після цього зв'язок з подружжям перервався і нині їх місцезнаходження невідоме», – йдеться у повідомленні.

В установі додали, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Там також зазначили, що загалом правоохоронці відкрили 38 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії Росії на Херсонщині.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. 

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Читайте також: Мобілізація в РФ: мільйон росіян не зможуть покинути країну
Теги: окупанти Херсонщина викрадення війна

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