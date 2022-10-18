Окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС

«Енергоатом» закликає МАГАТЕ докласти усіх зусиль задля звільнення працівників Запорізької АЕС, яких викрали росіяни

Росіяни викрали ще двох працівників Запорізької атомної електростанції, їхнє місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Учора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі їхнє місцеперебування та стан невідомі.

«Енергоатом» закликає генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всю світову спільноту докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Як відомо, ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. Відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції і звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Крім того, загарбники викрадають і катують працівників ЗАЕС. Зокрема, 10 жовтня росіяни викрали заступника генерального директора Запорізької атомної електростанції Валерія Мартинюка, а 30 вересня – гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Останній був звільнений з полону 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає неможливим.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.