Окупант розповів про «котел» на Херсонщині і як готується перепливати Дніпро

«Якщо вони Берислав візьмуть, то все»

Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонного дзвінка російського загарбника на тимчасово окупованій Херсонщині, який розповідає про перспективи «котла» від ЗСУ. Аудіозапис оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Військовослужбовець РФ розповідає дівчині про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.

«Нас, судячи з усього, у котел хочуть узяти, оточити. Новина дійшла, що вони з цього боку хочуть обійти в Берислав. Якщо вони Берислав візьмуть, то все: або нам їх «гасити», або нам своїм ходом перепливати Дніпро, щоб вижити. Я взагалі не розумію, чому вони не можуть... Ось у них там переправа є, де вони всі сидять, і її ніхто збити не може. І вони просто ось щодня їдуть і їдуть у наш бік. Але сьогодні як пішли там – боже мій. Якщо зараз наші не зможуть їх там утримати, на правому фланзі, можна вважати, що ми в котлі. Сподіваюся, що за місяць вони не зможуть нас узяти, і я звідси ходу-ходу», – розказав загарбник.

Як відомо, 6 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: «Якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел».

Як стало відомо, Збройні сили України закріплюють свої позиції на звільнених територіях Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що представники окупаційної адміністрації Херсонщини один за одним випускають заяви про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона. Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».