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Рашисти випустили по Україні ще два десятки ракет – Вілкул 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти випустили по Україні ще два десятки ракет – Вілкул 
Українці, перебувайте в укриттях! 
фото з відкритих джерел

В Україні триває повітряна тривога 

Уранці 11 жовтня рашисти знову масовано атакували міста України ракетами та дронами-камікадзе. Наразі відомо, що на Київщині, Вінниччині, Одещині та Хмельниччині працює протиповітряна оборона, є збиті ворожі ракети.

Тим часом очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що із Каспійського моря та російського Саратова випущені по 10 ракет рашистів.

Рашисти випустили по Україні ще два десятки ракет – Вілкул  фото 1

Крім того, про зафіксовані запуски ракет з Каспію в сторону Дніпропетровської області повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради.

Українців просять не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях! 

Наразі відомо, що вранці 11 жовтня під час повітряної тривоги, яка лунає в усіх областях України, силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі. 

Як і напередодні, 11 жовтня рашисти з самого ранку масовано обстрілюють міста України. 

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Теги: обстріл ракета тривога рашисти

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