Над Київщиною збито ворожу ракету (відео)

В Україні вже другу годину триває сигнал тривоги

Після оголошеної повітряної тривоги зранку 11 жовтня по всій території України, у столичних пабліках повідомили про збиття ракети на Київщині. Згодом інформацію підтвердив очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях», – написав Кулеба.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Наразі не відомо, де саме впала ракета і які наслідки спричинила.

В Україні вже другу годину триває сигнал тривоги.

Як повідомлялося, місце влада Вінниці, після оголошеного у вівторок, 11 жовтня, сигналу повітряної тривоги повідомила про влучання ракети. Також уранці 11 жовтня мешканці Одеси повідомили, що в місті чутні вибухи. Імовірно, працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.