Окупанти заявили, що перенесли «столицю» Херсонщини

Російські адміністрації переїхали з Херсона в Генічеськ

Російські загарбники вже оголосили часткову евакуацію з лівого берега Дніпра на Херсонщині

Окупаційна влада Херсонщини заявили, що адміністративною столицею області стало тимчасово захоплене місто Генічеськ. Про це заявив прессекретар «заступника голови уряду регіону» Олександр Фомін, передають росЗМІ.

«На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджено всі основні органи влади», – сказав Фомін.

Крім того, Центр національного спротиву повідомляє, що на 12 листопада призначено евакуацію з Нової Каховки до Криму колаборантів та їхніх сімей. Це підтверджують і місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що рашисти опублікували відео підриву моста в районі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.