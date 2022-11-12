Після втечі з Херсона рашисти окопуються на лівому березі – Генштаб

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території на лівому березі Дніпра

У звільнених населених пунктах Херсонської області українські військові проводять стабілізаційні заходи. Проте на лівобережжі російські загарбники посилюють оборону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.