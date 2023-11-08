Рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного

Відеозвернення несправжні й були створені та поширені росіянами за допомогою технології діпфейк

Мережею ширяться фейки відеозвернення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, у яких він нібито закликає до «перевороту». Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

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Зазначається, що автором дезінформації є Telegram-канал «Радіо Труха».

У цих фейкових відео Залужний нібито закликає український народ вийти на площі своїх міст, а військових – не підкорятися «злочинним наказам» влади.

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Аналітики вказують, що відеозвернення несправжні й були створені та поширені росіянами за допомогою технології діпфейк у ТікТок, X та Telegram.

«Головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням і не закликав до військового перевороту. Розповсюджуючи подібні фейки, рашисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою і військовими», – кажуть у Центрі.

Раніше Залужний попереджав, що хтось створив його фейковий Telegram-канал.