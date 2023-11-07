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Загибель помічника Залужного: Справу буде розслідувати ДБР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель помічника Залужного: Справу буде розслідувати ДБР
фото з відкритих джерел

Від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков

Справою про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, буде займатися Державне бюро розслідувань . Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Сьогодні підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за ДБР», – заявили в Нацполіції.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.

Читайте також: Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
Теги: Валерій Залужний ДБР граната

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