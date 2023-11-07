Загибель помічника Залужного: Справу буде розслідувати ДБР
Від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков
Справою про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, буде займатися Державне бюро розслідувань . Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
«Сьогодні підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за ДБР», – заявили в Нацполіції.
Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.
Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.
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