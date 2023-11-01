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Залужний попередив, що хтось розсилає фейкові повідомлення від його імені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний попередив, що хтось розсилає фейкові повідомлення від його імені
Залужний закликав громадян, які могли отримати пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний:  «Хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям провокаційного характеру»

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний попередив, що від його імені хтось розсилає фейкові повідомлення у Telegram-каналі.  Про це йдеться в офіційному Telegram головнокомандувача ЗСУ.

«Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру», – розповів полководець.

Залужний закликав громадян, які могли отримати подібні пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням.

Головнокомандувач наголосив, що вище вказаний обліковий запис у Тг йому не належить, як і «будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо». «Усі вони – фейкові», – зауважив він.

Залужний нагадав, що єдиним каналом у Telegram, на якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, є «Головнокомандувач ЗСУ» (верифікований). Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFU) та Twitter / Х (https://twitter.com/CinC_AFU).

Раніше повідомлялося, військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. Як зазначається,  замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з Днем зв’язку Росії.  

Теги: військові Telegram Валерій Залужний фейк

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