Залужний попередив, що хтось розсилає фейкові повідомлення від його імені

Залужний закликав громадян, які могли отримати пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням

Валерій Залужний: «Хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям провокаційного характеру»

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний попередив, що від його імені хтось розсилає фейкові повідомлення у Telegram-каналі. Про це йдеться в офіційному Telegram головнокомандувача ЗСУ.

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«Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру», – розповів полководець.

Залужний закликав громадян, які могли отримати подібні пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням.

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Головнокомандувач наголосив, що вище вказаний обліковий запис у Тг йому не належить, як і «будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо». «Усі вони – фейкові», – зауважив він.

Залужний нагадав, що єдиним каналом у Telegram, на якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, є «Головнокомандувач ЗСУ» (верифікований). Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFU) та Twitter / Х (https://twitter.com/CinC_AFU).

Раніше повідомлялося, військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. Як зазначається, замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з Днем зв’язку Росії.