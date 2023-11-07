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Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував вкиди щодо нібито підготовки до «звільнення» Валерія Залужного
фото з відкритих джерел

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував вкиди щодо нібито підготовки до «звільнення» Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідний пост Умєров оприлюднив у Facebook.

За словами Умєрова, цей вкид можна порівняти з російською пропагандою.

«Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти», – підкреслив Умєров.

Міністр нагадав, що інформаційна війна – складова російської агресії проти України і закликав не ставати в ній пішаками та помічниками.

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв з посиланням на неназване джерело написав у себе у Facebook про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного фото 1

Згодом нардеп видалив скандальний пост і додав, що «багато джерел спростовують спробу звільнити Залужного».

Теги: міністр депутат війна інформаційна війна партії Рустем Умєров

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