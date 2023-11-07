Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував вкиди щодо нібито підготовки до «звільнення» Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідний пост Умєров оприлюднив у Facebook.

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За словами Умєрова, цей вкид можна порівняти з російською пропагандою.

«Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти», – підкреслив Умєров.

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Міністр нагадав, що інформаційна війна – складова російської агресії проти України і закликав не ставати в ній пішаками та помічниками.

Умєров зазначив, що зараз усім у країні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити державу.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв з посиланням на неназване джерело написав у себе у Facebook про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

Згодом нардеп видалив скандальний пост і додав, що «багато джерел спростовують спробу звільнити Залужного».