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Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня
Росія продовжує публікувати фейки для дискредитації України
фото з відкритих джерел

Росіяни пишуть про нібито проведення провокації, запровадження карантину та загибель в Україні американських бійців

Центр протидії дезінформації опублікував основні фейки, що просували російські пропагандисти минулого тижня щодо подій в Україні.

Поширення фейкового документа в TG-каналах про нібито низький морально-психологічний стан ЗСУ

Ворожі Telegram-канали поширюють скан нібито документа на імʼя Залужного, у якому йдеться про морально-психологічний стан ЗС України, який описується як низький, та надаються пропозиції щодо його покращення.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 1

Підготовка СБУ та Нацполіції України до проведення провокації з біологічною зброєю «під чужим прапором»

Пабліки пропагандистів поширюють інформацію про те, нібито СБУ та Національна поліція України можуть здійснити провокації з біологічною зброєю «під чужим прапором».

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 2

Підготовка мобілізації підлітків від 14 років у зв'язку з нестачею резервів

Ворожі ресурси поширюють повідомлення про те, що «київський режим готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років у зв'язку з нестачею резервів, знищених на всіх ділянках фронту».

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 3

Розповсюдження фейку про планові відключення світла в листопаді навіть за відсутності атак рф на енергетичні обʼєкти України

Деякі українські ЗМІ з посиланням на депутата ВРУ поширили новину про те, що відключення світла в Україні будуть навіть за відсутності російських атак на енергетичні обʼєкти України.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 4

Поширення фейкового відео про мобілізацію в Україні

Пропагандистські ресурси поширюють відео, створене нібито представниками Збройних сил України, яке має на меті підвищити рівень мобілізації серед громадян призовного віку.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 5

Відеоролик про нібито подяку від угруповання ХАМАС В. Зеленському за зброю

Ворожі Telegram-канали поширюють відеоролик, на якому нібито представники угруповання ХАМАС висловлюють свою вдячність Президенту України В. Зеленському за зброю, яка допомагає протистояти Ізраїлю.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 6

Запровадження карантину в Україні через нібито спалах гепатиту А

Деякі пабліки з метою збільшення аудиторії поширюють дезінформацію, нібито через спалах гепатиту А у всіх областях України запроваджено карантинні обмеження.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 7

Відеоролик з агітацією про вступ українців до ЦАХАЛу для боротьби з ХАМАСом

Ресурси окупантів поширюють відео реклами на YouTube, у якій нібито військовий у формі ізраїльської армії українською мовою агітує військових з України вступати до ЦАХАЛу й воювати проти ХАМАСу.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 8

Поширення ворогом дезінформації про нібито загибель понад 500 американських солдатів в Україні

Ворожі ресурси поширюють дезінформацію про те, що в Україні загинуло понад 500 американських добровольців.

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня фото 9

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій щодо повідомлень про військовий облік для жінок.

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Теги: ХАМАС пропаганда війна українці мобілізація

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Суспільство

Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня
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