Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня

Росіяни пишуть про нібито проведення провокації, запровадження карантину та загибель в Україні американських бійців

Центр протидії дезінформації опублікував основні фейки, що просували російські пропагандисти минулого тижня щодо подій в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поширення фейкового документа в TG-каналах про нібито низький морально-психологічний стан ЗСУ

Ворожі Telegram-канали поширюють скан нібито документа на імʼя Залужного, у якому йдеться про морально-психологічний стан ЗС України, який описується як низький, та надаються пропозиції щодо його покращення.

Підготовка СБУ та Нацполіції України до проведення провокації з біологічною зброєю «під чужим прапором»

Пабліки пропагандистів поширюють інформацію про те, нібито СБУ та Національна поліція України можуть здійснити провокації з біологічною зброєю «під чужим прапором».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підготовка мобілізації підлітків від 14 років у зв'язку з нестачею резервів

Ворожі ресурси поширюють повідомлення про те, що «київський режим готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років у зв'язку з нестачею резервів, знищених на всіх ділянках фронту».

Розповсюдження фейку про планові відключення світла в листопаді навіть за відсутності атак рф на енергетичні обʼєкти України

Деякі українські ЗМІ з посиланням на депутата ВРУ поширили новину про те, що відключення світла в Україні будуть навіть за відсутності російських атак на енергетичні обʼєкти України.

Поширення фейкового відео про мобілізацію в Україні

Пропагандистські ресурси поширюють відео, створене нібито представниками Збройних сил України, яке має на меті підвищити рівень мобілізації серед громадян призовного віку.

Відеоролик про нібито подяку від угруповання ХАМАС В. Зеленському за зброю

Ворожі Telegram-канали поширюють відеоролик, на якому нібито представники угруповання ХАМАС висловлюють свою вдячність Президенту України В. Зеленському за зброю, яка допомагає протистояти Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запровадження карантину в Україні через нібито спалах гепатиту А

Деякі пабліки з метою збільшення аудиторії поширюють дезінформацію, нібито через спалах гепатиту А у всіх областях України запроваджено карантинні обмеження.

Відеоролик з агітацією про вступ українців до ЦАХАЛу для боротьби з ХАМАСом

Ресурси окупантів поширюють відео реклами на YouTube, у якій нібито військовий у формі ізраїльської армії українською мовою агітує військових з України вступати до ЦАХАЛу й воювати проти ХАМАСу.

Поширення ворогом дезінформації про нібито загибель понад 500 американських солдатів в Україні

Ворожі ресурси поширюють дезінформацію про те, що в Україні загинуло понад 500 американських добровольців.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій щодо повідомлень про військовий облік для жінок.