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Нардепка Безугла розказала, як хотіла врятувати Залужного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепка Безугла розказала, як хотіла врятувати Залужного
Безугла анонсувала зміни, що стосуються заборони масових шикувань і «сухого закону»
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

За словами Безуглої, вона особисто попереджала Залужного про всі можливі ризики

Нардепка від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла розповіла про спроби відмовити головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного від нібито «співпраці з ексрегіоналом Сергієм Ківаловим», який обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія». Свій допис вона опублікувала у Facebook.

За словами Безуглої, вона особисто попереджала Залужного про всі можливі ризики його рішень. Зокрема це стосується захисту його дисертації у Національному університеті «Одеська юридична академія», питань оборони та матеріально-технічного забезпечення ЗСУ, відпусток та ротацій військових тощо. Натомість після публікації допису їй нібито було обмежено особисту комунікацію із головкомом.

«Як ви думаєте, яка була реакція на те, що я не змовчала про непогоджену ні з ким статтю (ні з міністром оборони, ні з президентом) головкома і співпрацю з Ківаловим? Бан. Тобто, припинення особистої комунікації з Залужним, яка була до цього постійна і ризикоорієнтована», – написала Безугла.

Як зазначила нардепка, вона тривалий час боролася за зміни в ЗСУ, не показуючи проблем в армії.

«Місяцями, тижнями і днями я закрито працювала та боролася за зміни в ЗСУ. Не «виносячи з хати», бо ж війна і військове керівництво – «святе». В Києві, Лисичанську, Бахмуті, Херсоні чи Оріхові. А ці скандали в Лисичанську і Сєвєродонецьку, які поступово призвели до зняття Галагана. Тоді різні спецвійська відправляли працювати піхотою, я заперечувала такий підхід, бо це питання базових законодвачих повноважень військових формувань. Мене сфотографували в штабі і розігнали хайп. Але мовчала. І ніколи-ніколи-ніколи не публікувала будь-яке фото непогодженим з військовими. І ніколи фото не містили мітку геолокації. Але мене атакували, опозиція, росіяни. Огризалась. Мовчала про проблеми в ЗСУ», – каже Безугла.

Безугла наголосила, що Україні потрібно зробити сучасну армію та «подолати паперову».

«Глухий кут – це совок і відсутність ліфта в системі, а не тільки постійний брак озброєння і техніки. А де тут не буде недостача, якщо заставляти наступати по мінах технікою «під козирьок». Звичайно, дуже не вистачає постачання, звичайно, союзники дають дозованими порціями, політично маніпулюючи війною, але ми маємо змінюватися системно і самі. Бути відвертими. Не робити ідолів. Я приділю кожну мить далі викоріненню «фактору Зубанича» з українського війська», – написала нардепка.

Безугла прокоментувала ситуацію із Залужним
Безугла прокоментувала ситуацію із Залужним
фото: скріншот

Крім того, Безугла анонсувала зміни, що стосуються заборони масових шикувань і «сухого закону».

«Безумовно, вся приватна переписка і комунікація залишається такою. Безумовно, всі започатковані проєкти продовжуються. Але додасться офіційно листування і звіти за результатами поїздок, більше нагляду і боротьби за зміни. Наступним буде лист щодо заборони масових шикувань і «сухого закону» серед військового керівництва у воєнний стан», – каже нардепка.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації у Національному університеті «Одеська юридична академія». Подробиці оприлюднено на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Після успішного захисту Залужний отримає ступінь «доктора філософії». Тема дисертації: «Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, відповідають статті 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом ЦУ СБУ від 23.12.2020 р. № 383 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 14.01.2021 р. № 52/35674».

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла заявила, що шокована тим, що ексрегіонал Сергій Ківалов обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія» та позує поруч з військовими. Вона висловила намір повідомити про це до СБУ.

Теги: Валерій Залужний Мар’яна Безугла депутат

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