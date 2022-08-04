Головна Новини
search button user button menu button

Вороги вкрили мінометним вогнем Сумщину: горіли приватні будинки (фото)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 10:28 glavcom.ua
Вороги вкрили мінометним вогнем Сумщину: горіли приватні будинки (фото)
Окупанти продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти України 
Дмитро Живицький /Telegram 

Три громади Сумської області уранці були обстріляні 

Російські окупанти знову накрили вогнем прикордонні громади Сумської області. Про це 4 серпня повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Від п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалигинської громади, 12 мінометних прильотів. І ще 10 прильотів з артилерії о шостій ранку. Від пів на шосту почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді, 8 прильотів. Новослобідська громада: майже о шостій ранку по двом селам громади росіяни відкрили вогонь, 6 прильотів по приватним будинкам цивільних людей, вулицям, городам. Зайнялися пожежі», – написав він.

6 фото
На весь екран

Живицький також наголосив, що попередньо обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти понад півсотні разів обстріляли Сумську область. Пошкоджено житлові будинки одного з селищ. 

Як відомо, 2 серпня окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині.

Читайте також:

Теги: Сумщина обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти стріляють з-за кордону
Окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині 
2 серпня, 11:32
Рашисти обстріляли три громади на Сумщині
Окупанти гатили з артилерії: на Сумщині за добу зафіксували 62 «прильоти»
Вчора, 00:23
Рашисти на Сумщині обстріляли цивільних
Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки на Сумщині (фото)
Сьогодні, 01:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
23K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
16K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  
15K
СБУ затримала помічника нардепа: планував стати гауляйтером Черкащини (фото, відео)
13K
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
8839
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти

Новини

Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
Сьогодні, 11:42
Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
Сьогодні, 11:05
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами (фото)
Сьогодні, 10:44
Росія фабрикує докази теракту в Оленівці – американська розвідка
Сьогодні, 10:33
Вороги вкрили мінометним вогнем Сумщину: горіли приватні будинки (фото)
Сьогодні, 10:28
Окупанти після удару по ешелону тероризують мешканців Брилівки: шукають навідників 
Сьогодні, 10:13

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту