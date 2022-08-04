Вороги вкрили мінометним вогнем Сумщину: горіли приватні будинки (фото)

Три громади Сумської області уранці були обстріляні

Російські окупанти знову накрили вогнем прикордонні громади Сумської області. Про це 4 серпня повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Від п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалигинської громади, 12 мінометних прильотів. І ще 10 прильотів з артилерії о шостій ранку. Від пів на шосту почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді, 8 прильотів. Новослобідська громада: майже о шостій ранку по двом селам громади росіяни відкрили вогонь, 6 прильотів по приватним будинкам цивільних людей, вулицям, городам. Зайнялися пожежі», – написав він.

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Живицький також наголосив, що попередньо обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти понад півсотні разів обстріляли Сумську область. Пошкоджено житлові будинки одного з селищ.

Як відомо, 2 серпня окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині.